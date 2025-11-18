مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

تونس تواجه البرازيل الليلة في ودية نارية.. الموعد والقناة الناقلة


كتب- محمد عبدالهادي:

11:49 ص 18/11/2025
يواجه منتخب تونس نظيره البرازيلي في مباراة ودية قوية، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، على ملعب بيار موروا بمدينة ليل الفرنسية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة تونس والبرازيل في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وتُبث المباراة على القناة الوطنية التونسية (الوطنية 1)، إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية، حسب ما أعلنته الصحف الرسمية.

يُعد هذا اللقاء اختبارًا فنيًا مهمًا للمنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي، خاصة في ظل غياب نحو ثمانية لاعبين نتيجة مشاكل في استخراج التأشيرات.

من جهة أخرى، يدخل المنتخب البرازيلي المباراة بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي ضمن استعداداته المكثّفة لنهائيات كأس العالم 2026، وبعد أيام قليلة من فوزه الودي على منتخب السنغال بثنائية.

منتخب تونس منتخب البرازيل

