أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على كاب فيردي

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها مثل فوز مصر على كاب فيردي بركلات الترجيح وتألق مصطفى شوبير حارس المرمى خلال ركلات الترجيح.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعيها 5 صور شخصية

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية لها، لمشاهدتها.. اضغط هنا

"مشادة وتهنئة".. لقطة مثيرة للجدل في مباراة مصر وكاب فيردي بطلها الشناوي

شهدت مباراة المنتخب المصري يوم أمس الإثنين أمام كاب فيردي، في بطولة العين الودية الدولية، لقطة مثيرة للجدل، كان بطلها محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الوطني، قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة، لمشاهدتها.. اضغط هنا

أول تعليق من لاعب الزمالك السابق على انضمامه للمجد الليبي

أبدى علي فتحي نجم الزمالك السابق سعادته بالانضمام لصفوف نادي المجد الليبي بعدما ظلّ بدون نادِ بعد رحيله عن صفوف أسوان في سبتمبر 2024، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه أمام كاب فيردي

علق مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على مشاركته يوم أمس الإثنين، في فوز المنتخب الوطني على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، في بطولة العين الودية الدولية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

أول تعليق من شوبير بعد تألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام كاب فيردي

أبدى أحمد شوبير حارس منتخب مصر والأهلي السابق، سعادته بتألق ابنه مصطفى مع منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

تألق شوبير .. ملخص ركلات الترجيح بين منتخب مصر وكاب فيردي (فيديو)

تألق حارس الأهلي ومنتخب مصر مصطفي شوبير، اليوم في ركلات الترجيح أمام منتخب كاب فيردي ولم تسكن شباكه أهداف، لمشاهدة التصديات.. اضغط هنا

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على عدم مشاركة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، في أي مباراة مع المنتخب المصري خلال بطولة كأس العين الودية الدولية، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"قاد الفريق لنهائي أفريقيا".. الأهلي يعيد ذكرى بطلها سيد عبدالحفيظ مر عليها 24 عامًا

أعادت حسابات النادي الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لذكرى قاد بها نجم الفريق السابق وعضو مجلس إدارة النادي الحال سيد عبدالحفيظ النادي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2001، لمشاهدة اللقطة.. اضغط هنا

"سلاح نيجيري بإنجاز عالمي" .. من هو زوبيرو مدرب وي أمام الأهلي في كأس مصر؟

ويتسلح فريق وي ـ الذي ينشط في دوري المحترفين المصري ـ بمدربه النيجيري أليو زوبيرو الذي تولى القيادة الفنية خلفًا لأحمد نبيل "مانجا" الذي تولى منصب مدير الكرة قبل مواجهة الأهلي، للتعرف عليه.. اضغط هنا

بعد ظهورها في مباراة مصر.. أبرز المعلومات عن الحكمة الإماراتية روضة المنصوري

تصدرت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، المشهد بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد إدارتها مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي أمس الإثنين، في بطولة العين الودية الدولية.، للتعرف عليها.. اضغط هنا

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي

فاز منتخب مصر على نظيره كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة (2-0) بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين لتحديد صاحب المركز الثالث ضمن بطولة كأس العين الدولية الودية، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا