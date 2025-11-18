"أتخيل نفسي".. محمد صلاح يتحدث عن طريقة فوزه بالجوائز

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، إنه يحرص دائمًا على تحقيق أهدافه باستمرار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر من أهم أسباب نجاحه طوال مسيرته.

وأضاف صلاح، خلال حواره مع الدكتور مجدي يعقوب عبر قناة "أون سبورت" مساء الإثنين: "دائمًا ما يكون لديّ الثقة في نفسي، لذا عندما أضع أمامي هدف أو جائزة أرغب في الفوز بها، يكون لدي ثقة كبيرة بأنني سأتمكن من تحقيق هذا الهدف".

وأضاف النجم المصري المحترف بصفوف ليفربول: "عندما أضع في رأسي جائزة معينة للفوز بها، دائما ينصب كل تفكيري في هذا الأمر، أتخيل نفسي باستمرار فائزًا بهذه الجائزة وهذا يعود لثقتي الكبيرة في قدراتي وإمكانياتي".

وتابع: "نصيحتي لكل الشباب ولكل الجيل الجديد، بأن يكون لديهم ثقة في قدراتهم وإمكانياتهم، لا بد أن تكون لديك الثقة على قدرتك في تحقيق كل أهدافك".

واختتم صلاح تصريحاته: "دائمًا ما يكون الشخصي في بدايته أو خلال فترة الطفولة لديه الشعر بأنه لا يستطيع الوصول إلى حلمه، لكن هذا غير صحيح ويجب عدم التركيز مع هذا الشعور".

مشاركة مصر في بطولة العين الودية الدولية

وفي سياق متصل، غاب محمد صلاح نجم منتخب مصر عن مباراة الفراعنة الودية الإثنين أمام كاب فيردي، في إطار منافسات بطولة كأس العين الودية الدولية.

ومنح حسام حسن المدير الفني للفراعنة قائد الفريق محمد صلاح، راحة من المباراة عقب مشاركته في المباراة الماضية أمام أوزباكستان، التي انتهت لصالح الأخير بهدفين دون مقابل.

ونجح منتخب مصر في حصد المركز الثالث ببطولة العين الودية الدولية، عقب الفوز على حساب نظيره كاب فيردي أمس الإثنين، بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وظهر محمد صلاح خلال الموسم الحالي رفقة فريق ليفربول، في 16 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 8 مباريات، بواقع تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.