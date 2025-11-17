دائمًا ما تحظى مواجهات قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، باهتمام الجماهير في مختلف المراحل العمرية، نظرًا للشعبية الهائلة للناديين والصراع المستمر بينهما داخل الملعب.

وخلال شهر نوفمبر الجاري، التقى الفريقان في ثلاث مباريات قمة بمختلف الأعمار السنية، بداية من الفريق الأول وصولًا إلى فريق مواليد 2005.

انتصار الفريق الأول.. بداية التفوق الأحمر

وبدأت سلسلة انتصارات المارد الأحمر بفوز الفريق الأول لكرة القدم على الزمالك بهدفين دون رد، يوم الأحد الموافق 9 نوفمبر، ليحصد الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه بعد تفوقه على غريمه التقليدي في نهائي البطولة لعام 2025.

قمة 2007.. ريمونتادا مثيرة يحسمها ناشئو الأهلي

كما واصل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي تفوقه، حيث حقق فريق مواليد 2007 فوزًا ثمينًا على الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما يوم الإثنين 10 نوفمبر ضمن الجولة التاسعة لبطولة الجمهورية على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

وتقدم الزمالك أولًا خلال الشوط الأول، قبل أن يدرك يوسف كامل التعادل للأهلي في الدقيقة 55 بعد انفراده بالمرمى. ثم أضاف إياد مدحت الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 86. وبعد دقيقة واحدة فقط، سجل الزمالك هدف التعادل من ركلة جزاء، لكن محمد هيثم خطف هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من داخل المنطقة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3-2.

قمة 2005.. ثلاثية نظيفة تواصل سلسلة الانتصارات

كما اكتمل التفوق الأحمر بفوز فريق الشباب مواليد 2005 على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد 16 نوفمبر ضمن الجولة التاسعة من دوري الجمهورية على ملعب مدينة نصر.

وافتتح صامويل أوبونج التسجيل في الدقيقة 16 بتسديدة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف إبراهيما كاظم الهدف الثاني في الدقيقة 23 بالطريقة ذاتها.

وفي الشوط الثاني، واصل كاظم تألقه بتسجيل الهدف الثالث للأهلي من كرة قوية داخل المنطقة مع الدقائق الأخيرة من اللقاء.