وفد من نادي بيراميدز يقدم واجب العزاء في محمد صبري

كتب : محمد القرش

08:51 م 16/11/2025
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (3)
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (1)
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (2)
    يوسف أوباما يقدم واجب العزاء في محمد صبري نجم الزمالك السابق (4)

حرص وفد من نادي بيراميدز، برئاسة المهندس ممدوح عيد، على تقديم واجب العزاء في أسطورة الزمالك السابق محمد صبري بمسجد الحامدية الشاذلية.

ورافق المهندس ممدوح عيد خلال تقديم العزاء وفد من نادي بيراميدز ضم كلًا من أحمد زاهر مدير فريق الكرة الأول، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، ولاعب الفريق يوسف أوباما، وإسلام شكري رئيس قطاع الناشئين.

وشهد العزاء أيضًا حضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جانب عدد كبير من أساطير نادي الزمالك.

وتقدم مدحت عبد الهادي المعزين في صديقه الراحل، كما حضر كل من أسامة نبيه، معتمد جمال، أحمد سليمان، محمد طارق عضو مجلس الإدارة، طارق السيد، أيمن عبد العزيز، عبد الحليم علي، الإعلامي خالد الغندور، وسيد عبد الحفيظ.

وكان محمد صبري قد وافته المنية في ساعة مبكرة من صباح الجمعة الماضية إثر حادث سير، وتم تشييع جنازته عصر ذلك اليوم.

