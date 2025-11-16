أعلن نادي الزمالك تلقيه إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بإسناد المهمة التحكيمية لقيادة مباراته أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لطاقم تحكيم رواندي بقيادة صامويل أويكوندا.

موعد مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

الزمالك سيحل ضيفًا يوم الأحد الموافق 30 نوفمبر على نظيره كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

ولا يعد الحكم الرواندي صامويل أويكوندا جديدًا على مباريات الزمالك فسبق وأدار مباراتين للزمالك الأولى كانت أمام دريمز الغاني بدور نصف نهائي الكونفدرالية نسخة 2022/23 وانتهت بالتعادل السلبي.

وأدار كذلك مباراة لفريق الزمالك بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره المريخ السوداني نسخة موسم 22/23 وانتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وسبق وأدار الحكم الرواندي مباراة لفريق الأهلي وكانت بدور المجموعات بنسخة 2023/24 من دوري أبطال أفريقيا أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري وانتهت بالتعادل السلبي.

