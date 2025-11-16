مباريات الأمس
إعلان

أنس النجار يكشف موقف وسام أبو علي من العودة للدوري المصري

كتب - يوسف محمد:

01:44 ص 16/11/2025
  عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (6)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (5)
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (4)
  • عرض 16 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 6
  • عرض 16 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 7
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (1)
  • عرض 16 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 5
  • عرض 16 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 4
  • عرض 16 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو علي 2
  • عرض 16 صورة
    كولومبوس الأمريكي يقدم وسام أبو ع
  • عرض 16 صورة
    الظهور الأول لوسام أبو علي بتدريبات كولومبوس كرو الأمريكي
  • عرض 16 صورة
    وسام أبو علي لاعب كولومبوس الأمريكي (2)
  • عرض 16 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 2_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 7_Easy-Resize.com
  • عرض 16 صورة
    لقطات من وصول وسام أبو علي للانضمام لنادي كولومبوس كرو الأمريكي 8_Easy-Resize.com

وجه الصحفي الفلسطيني أنس النجار، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن إمكانية عودة وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر السابق، إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وكتب النجار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد التواصل مع وسام أبو علي، قال في حال عودتي للدوري المصري لن ألعب سوى للنادي الأهلي وكل ما ينشر من أخبار هي أخبار غير صحيحة".

وكان وسام أبو علي رحل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو.

وظهر أبو علي رفقة كولومبوس كرو الأمريكي، منذ انتقاله للفريق في 8 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن أنس النجار، كان قد ظهر في فيديو تقديم وسام أبو علي لاعبا في صفوف الأهلي، في يناير من عام 2024، حينما انضم من فريق سيريس السويدي.

