أنس النجار يكشف موقف وسام أبو علي من العودة للدوري المصري

وجه الصحفي الفلسطيني أنس النجار، رسالة خاصة إلى جماهير النادي الأهلي بشأن إمكانية عودة وسام أبو علي مهاجم المارد الأحمر السابق، إلى الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وكتب النجار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد التواصل مع وسام أبو علي، قال في حال عودتي للدوري المصري لن ألعب سوى للنادي الأهلي وكل ما ينشر من أخبار هي أخبار غير صحيحة".

وكان وسام أبو علي رحل عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل 7.5 مليون يورو.

وظهر أبو علي رفقة كولومبوس كرو الأمريكي، منذ انتقاله للفريق في 8 مباريات بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

ويذكر أن أنس النجار، كان قد ظهر في فيديو تقديم وسام أبو علي لاعبا في صفوف الأهلي، في يناير من عام 2024، حينما انضم من فريق سيريس السويدي.

