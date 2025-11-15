مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

1 1
16:00

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفينيا

- -
21:45

كوسوفو

مباريات ودية - منتخبات

البرازيل

- -
18:00

السنغال

جميع المباريات

إعلان

أحمد نبيل مانجا "لمصراوي": عائلتي ستشجع الأهلي ضدي.. وهذا يوم التخلي عن انتمائي

كتب : محمد القرش

04:22 م 15/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد نبيل مانجا
  • عرض 9 صورة
    أحمد نبيل مانجا
  • عرض 9 صورة
    أحمد نبيل مانجا 3
  • عرض 9 صورة
    أحمد نبيل مانجا 4
  • عرض 9 صورة
    مانجا
  • عرض 9 صورة
    مانجا
  • عرض 9 صورة
    خاص.. مانجا يفاضل بين التجديد للأهلي وعرضين من سويسرا وليبيا
  • عرض 9 صورة
    مانجا وعمرو جمال بقائمة الأهلي استعداداً لمواجهة الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعرب أحمد نبيل "مانجا"، مدير الكرة بنادي المصرية للاتصالات، عن سعادته بنتيجة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، والتي أسفرت عن مواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لبلدية المحلة، بينما يصطدم الأهلي بفريق المصرية للاتصالات.

وقال مانجا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن فريقه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي ستمنحهم فرصة مثالية لإثبات قدراتهم أمام "زعيم أفريقيا ونادي القرن"، على حد وصفه.

وأشار مدير الكرة بالمصرية للاتصالات إلى أن مباريات الكأس عادة ما تكون "مسرحًا للمفاجآت"، مؤمنًا بقدرة فريقه على العبور إلى دور الـ16 على حساب الأهلي.

وأضاف مازحًا أن مواجهة الأهلي تحمل له شعورًا فريدًا، إذ سيجد عائلته بالكامل، بمن فيهم أبناؤه، يشجعون الأهلي ضده في هذا اللقاء.

واختتم مانجا تصريحاته بالتأكيد على أنه يتمنى تحقيق الفوز على الأهلي، باعتباره المسؤول الإداري عن فريقه الحالي، قائلاً: "هذا سيكون اليوم الوحيد في حياتي الذي أشجع فيه فريقًا غير الأهلي".

طريق الأهلي في كأس مصر

مباراة رقم 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات

مباراة رقم 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف

مباراة رقم 3: البنك الأهلي ضد بورفؤاد

مباراة رقم 4: إنبي ضد المقاولون العرب

مباراة رقم 5: بتروجيت ضد وادي دجلة

مباراة رقم 6: مودرن سبورت القناة

مباراة رقم 7: الجونة ضد بترول أسيوط

مباراة رقم 8: بيراميدز ضد مسار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي كأس مصر أحمد نبيل مانجا مانجا قرعة كأس مصر طريق الأهلي المصرية للاتصالات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
عاجل| الداخلية تحبط أكبر صفقة مخدرات في 2025 بقيمة 2.7 مليار جنيه - اضغط للتفاصيل
تحذير من الأرصاد: الأمطار مستمرة وقد تمتد للقاهرة- اضغط للتفاصيل
ملفتة ومكشوفة.. أجرأ إطلالات النجمات في مهرجان القاهرة- اضغط للتفاصيل
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل