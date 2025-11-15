أعرب أحمد نبيل "مانجا"، مدير الكرة بنادي المصرية للاتصالات، عن سعادته بنتيجة قرعة دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025/2026، والتي أسفرت عن مواجهة مرتقبة أمام النادي الأهلي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة الزمالك لبلدية المحلة، بينما يصطدم الأهلي بفريق المصرية للاتصالات.

وقال مانجا في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن فريقه يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، مؤكدًا أن مواجهة الأهلي ستمنحهم فرصة مثالية لإثبات قدراتهم أمام "زعيم أفريقيا ونادي القرن"، على حد وصفه.

وأشار مدير الكرة بالمصرية للاتصالات إلى أن مباريات الكأس عادة ما تكون "مسرحًا للمفاجآت"، مؤمنًا بقدرة فريقه على العبور إلى دور الـ16 على حساب الأهلي.

وأضاف مازحًا أن مواجهة الأهلي تحمل له شعورًا فريدًا، إذ سيجد عائلته بالكامل، بمن فيهم أبناؤه، يشجعون الأهلي ضده في هذا اللقاء.

واختتم مانجا تصريحاته بالتأكيد على أنه يتمنى تحقيق الفوز على الأهلي، باعتباره المسؤول الإداري عن فريقه الحالي، قائلاً: "هذا سيكون اليوم الوحيد في حياتي الذي أشجع فيه فريقًا غير الأهلي".

طريق الأهلي في كأس مصر

مباراة رقم 1: الأهلي ضد المصرية للاتصالات

مباراة رقم 2: فاركو ضد تليفونات بني سويف

مباراة رقم 3: البنك الأهلي ضد بورفؤاد

مباراة رقم 4: إنبي ضد المقاولون العرب

مباراة رقم 5: بتروجيت ضد وادي دجلة

مباراة رقم 6: مودرن سبورت القناة

مباراة رقم 7: الجونة ضد بترول أسيوط

مباراة رقم 8: بيراميدز ضد مسار