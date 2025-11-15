كشف طبيب المنتخب الأول محمد أبو العلا عن التشخيص المبدئي لإصابة ثلاثي المنتخب حمدي فتحي، أحمد سيد "زيزو" و صلاح محسن.

وأشار أبو العلا، عبر بيان رسمي صادر عن اتحاد الكرة اليوم السبت، إلى أن إصابة حمدي فتحي في عضلات الساق، بينما يعاني زيزو من إصابة في الأوتار المحيطة بالركبة.

وأتم طبيب المنتخب تصريحاته بالتنويه إلى أن صلاح محسن يعاني من إصابة في العضلة الخلفية.

وكان منتخب مصر قد خسر بثنائية نظيفة على يد نظيره أوزبكستان خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية وشهدت تعرض الثلاثي للإصابة.

