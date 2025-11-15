فريق شيكابالا يواجه زد في دور الـ32 من كأس مصر

أُقيمت ظهر اليوم السبت فعاليات قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر بمقر اتحاد الكرة.

ويتواجد الأهلي والزمالك في طريقين مختلفين حتى دور نصف النهائي بالنسخة الجارية من كأس مصر.

وأوقعت قرعة دور الـ 32 فريق الزمالك في مواجهة نظيره بلدية المحلة.

ويلتقي الزمالك حال فوزه بهذه المباراة في دور الـ 16 بالفائز من مباراة سيراميكا كليوباترا وأبو قير للأسمدة.

وحال تأهل الزمالك إلى دور الـ 8 فسيواجه الفائز من مباراتي (طلائع الجيش vs السكة الحديد و الاتحاد السكندري vs كهرباء الإسماعيلية).

وعند استمرار فريق الزمالك بالبطولة وتأهله لدور نصف النهائي فسيلتقي في هذه المباراة بالمتأهل من مباريات ( حرس الحدود vs الإسماعيلي ـــ سموحة vs غزل المحلة ــ زد vs ألو إيچيبت " نادي G الذي يترأس مجلس إدارته نجم الزمالك السابق شيكابالا ـ ــ المصري vs دكرنس).

وإذا فاز الزمالك وتأهل إلى النهائي فسيواجه المتأهل من الطريق الثاني للبطولة الذي يتواجد به الأهلي و بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

منافس الأهلي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر

الكشف عن موعد وحكام مباراة بيراميدز وريفرز في دوري أبطال أفريقيا

