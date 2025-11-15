مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

كازاخستان

- -
16:00

بلجيكا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

جورجيا

- -
19:00

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سويسرا

- -
21:45

السويد

جميع المباريات

إعلان

بينهم جي برئاسة شيكابالا.. الفرق المتأهلة لدور الـ32 من كأس مصر

كتب : هند عواد

10:26 ص 15/11/2025

شيكابالا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

يشارك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، 11 فريقا حسموا تأهلهم من الأدوار التمهيدية، بينهم فريق G الذي يتولى شيكابالا قائد الزمالك السابق، رئاسته.

وتجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32 من كأس مصر، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وجاءت الفرق المتأهلة من الأدوار التمهيدية كالآتي، G، مسار، بلدية المحلة، دكرنس، بورفؤاد، القناة، السكة الحديد، بترول أسيوط، وي، أبو قير للأسمدة، تليفونات بني سويف، إضافة إلى 21 فريقا من الدوري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة كأس مصر شيكابالا الاتحاد المصري لكرة القدم الدوري الممتاز الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
التقديم غدًا.. أسعار شقق ديارنا في 15 مدينة جديدة- اضغط للتفاصيل