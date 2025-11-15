بينهم جي برئاسة شيكابالا.. الفرق المتأهلة لدور الـ32 من كأس مصر

كتبت-هند عواد:

يشارك في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، 11 فريقا حسموا تأهلهم من الأدوار التمهيدية، بينهم فريق G الذي يتولى شيكابالا قائد الزمالك السابق، رئاسته.

وتجري لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرعة دور الـ32 من كأس مصر، في الثانية عشر ظهر اليوم السبت، بمقر الاتحاد بالجزيرة.

وجاءت الفرق المتأهلة من الأدوار التمهيدية كالآتي، G، مسار، بلدية المحلة، دكرنس، بورفؤاد، القناة، السكة الحديد، بترول أسيوط، وي، أبو قير للأسمدة، تليفونات بني سويف، إضافة إلى 21 فريقا من الدوري الممتاز.