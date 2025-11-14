مباريات الأمس
"حس بتعب في صدره".. تفاصيل الثواني الأخيرة في حياة محمد صبري

كتب : هند عواد

03:36 م 14/11/2025

محمد صبري اللاعب السابق للزمالك (4)

كشف معتمد جمال مدرب الزمالك السابق، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال معتمد جمال في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر: "كان أطيب حد في الدنيا ممكن تقابله، مات في يوم كويس، محمد صبري تعب قبل الحادثة بربع ساعة وكلم زوجته، وقال لها إنه يشعر بتعب في صدره".

وأضاف: "زوجته طلبت منه البقاء وذهابها له، لكنه أخبرها بأنه أصبح أفضل وسيعود للمنزل، وشعر بالتعب مرة أخرى وعمل حادثة "هو حس بوجع في صدره".

مصرع نجم الزمالك السابق محمد صبري في حادث

هل يغيب رونالدو عن أول مباراة للبرتغال في مونديال 2026؟

سبب وفاة محمد صبري محمد صبري الزمالك الثواني الأخيرة في حياة محمد صبري

إعلان

إعلان

