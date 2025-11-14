"حس بتعب في صدره".. تفاصيل الثواني الأخيرة في حياة محمد صبري

كشف معتمد جمال مدرب الزمالك السابق، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وتوفي محمد صبري، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع في التجمع الخامس.

وقال معتمد جمال في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر: "كان أطيب حد في الدنيا ممكن تقابله، مات في يوم كويس، محمد صبري تعب قبل الحادثة بربع ساعة وكلم زوجته، وقال لها إنه يشعر بتعب في صدره".

وأضاف: "زوجته طلبت منه البقاء وذهابها له، لكنه أخبرها بأنه أصبح أفضل وسيعود للمنزل، وشعر بالتعب مرة أخرى وعمل حادثة "هو حس بوجع في صدره".

