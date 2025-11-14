مباريات الأمس
"تمنى أن تكون آخر أحزان الزمالك".. ماذا قال محمد صبري في آخر ظهور له؟

كتب : هند عواد

09:58 ص 14/11/2025
كتبت-هند عواد:

قبل يومين، تمنى محمد صبري لاعب الزمالك السابق، أن تكون ذكرى رحيل علاء علي لاعب الأبيض السابق، آخر خبر حزين للقلعة البيضاء.

ولم يمر سوى 48 ساعة، أفجع خبر وفاة محمد صبري، جماهير الزمالك، إذ لقي صبري مصرعه، صباح اليوم الجمعة، إثر حادث سير بالتجمع الخامس.

وكان آخر شيء قاله محمد صبري، في ظهوره الأخير إعلامي، ببرنامجه "زملكاوي"، عبر قناة الزمالك، أحيا ذكرى الراحل علاء علي.

وقال محمد صبري: "قبل ما اختم كلامي، اليوم الذكرى السادسة على رحيل نجم كبير من نجوم الرياضة المصرية ونادي الزمالك، كابتن علاء علي".

وأضاف: "رحل عن عمر يناهز 31 عاما متأثرا بالسرطان، واللي فضل مخبيه عن كل أحبائه وأصدقائه، حتى فوجئ بتدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة قبل وفاته، رحمة الله عليه في الجنة ونعيمها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أن شاء الله تكون آخر الأحزان على نادي الزمالك".

الزمالك محمد صبري سبب وفاة محمد صبري

