رئيس بنك "CIB": مليوني عميل يستخدمون الموبايل البنكي

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، إن البنك لديه أكثر من 2 مليون عميل يستخدمون الموبايل البنكي.

وأوضح خلال مقابلة مع تلفزيون الشرق اليوم إلى أن 85% من المعاملات المصرفية أصبحت تتم إلكترونيا و15% خدمات تتم عبر الفروع ترتبط بالتوقيع على بعض الأوراق وفقا للقانون.

ويأمل عز العرب بعد إصدار قواعد تعرف على عميلك بطريقة إلكترونية سواء من خلال بصمة الوجه أو البطاقة الشخصية أو أي طرق أخرى أن نصل إلى 100% من الخدمات المصرفية تتم إلكترونيا.