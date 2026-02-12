إعلان

رئيس بنك "CIB": مليوني عميل يستخدمون الموبايل البنكي

كتب : منال المصري

03:23 م 12/02/2026

هشام عز العرب

قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، إن البنك لديه أكثر من 2 مليون عميل يستخدمون الموبايل البنكي.

وأوضح خلال مقابلة مع تلفزيون الشرق اليوم إلى أن 85% من المعاملات المصرفية أصبحت تتم إلكترونيا و15% خدمات تتم عبر الفروع ترتبط بالتوقيع على بعض الأوراق وفقا للقانون.

ويأمل عز العرب بعد إصدار قواعد تعرف على عميلك بطريقة إلكترونية سواء من خلال بصمة الوجه أو البطاقة الشخصية أو أي طرق أخرى أن نصل إلى 100% من الخدمات المصرفية تتم إلكترونيا.

هشام عز العرب الموبايل البنكي رئيس بنك CIB البنك التجاري الدولي مصر

