بعد تغريمهما.. 15 صورة توثق تجاهل زيزو و بيزيرا مصافحة المسؤولين

صحيفة مغربية تكشف موقف أشرف حكيمي من أمم أفريقيا

"أثرت على السوبر".. ميدو ينتقد توقيت إعلان قائمة المنتخب

"وقفت عند تلك النقطة".. بتروجيت يكشف آخر تطورات انتقال حامد حمدان للزمالك

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات بطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، والتي شهدت غرامات فردية ضد أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي، وخوان بيزيرا لاعب الزمالك.

ورصدت كاميرات المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري، موقفًا غريبًا من زيزو لاعب الأهلي و بيزيرا لاعب الزمالك، بعد رفضهما مصافحة بعض المسؤولين على منصة التتويج.

ورفض زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال استلام الميداليات على منصة التتويج، مما ترتب تغريمه 50 ألف جنيه.

كما رصدت الكاميرات تجاهل خوان بيزيرا لاعب الزمالك لبعض الشخصيات الهامة خلال تسليم الميداليات، مما يترتب عليه تغريمه 50 ألف جنيه أيضًا.

إقرأ أيضًا..

ما موقف زيزو..؟ لجنة المسابقات تعلن عقوبات السوبر المصري

تصعيد جديد من الزمالك ضد زيزو بعد شكوى الأهلي