بعد تغريمهما.. 15 صورة توثق تجاهل زيزو و بيزيرا مصافحة المسؤولين

كتب : محمد عبد الهادي

09:02 م 12/11/2025
أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبات بطولة كأس السوبر المصري الأخيرة، والتي شهدت غرامات فردية ضد أحمد السيد زيزو لاعب الأهلي، وخوان بيزيرا لاعب الزمالك.

ورصدت كاميرات المباراة النهائية لبطولة السوبر المصري، موقفًا غريبًا من زيزو لاعب الأهلي و بيزيرا لاعب الزمالك، بعد رفضهما مصافحة بعض المسؤولين على منصة التتويج.

ورفض زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك خلال استلام الميداليات على منصة التتويج، مما ترتب تغريمه 50 ألف جنيه.

كما رصدت الكاميرات تجاهل خوان بيزيرا لاعب الزمالك لبعض الشخصيات الهامة خلال تسليم الميداليات، مما يترتب عليه تغريمه 50 ألف جنيه أيضًا.

أزمة زيزو وبيزيرا زيزو بيزيرا هشام نصر كأس السوبر المصري

