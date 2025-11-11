مباريات الأمس
كأس العالم تحت 17 عاما

أوغندا

1 0
14:30

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما

تشيلي

2 1
14:30

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

- -
17:45

مالي

"تتويجا لمجهودنا".. علي ماهر يثني على تواجد 7 دوليين من سيراميكا كليوباترا

كتب : محمد خيري

03:40 م 11/11/2025
  • عرض 5 صورة
    علي ماهر
    شيكابالا وعلي ماهر خلال ودية نادي جي وسيراميكا كليوباترا (4)
    علي ماهر وتريزيجيه
    علي ماهر

عبر علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته البالغة بانضمام سبعة لاعبين من فريقه، لصفوف المنتخب الوطني.

وضم حسام حسن ، المدير الفني لمنتخب مصر، اللاعب مروان عثمان، مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، ضمن القائمة التي من المقرر أن تخوض الدورة الودية الدولية، في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمشاركة، أوزبكستان وإيران وكاب فيردي.

بينما وقع اختيار الكابتن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، على ستة لاعبين من نادي سيراميكا كليوباترا، وهم محمد بسام، حارس المرمى، وأحمد هاني، الظهير الأيمن، ورجب نبيل قلب الدفاع، وكريم الدبيس، الظهير الأيسر، وعمرو السولية لاعب خط الوسط، وإسلام عيسى الجناح الأيسر

وأكد الكابتن علي ماهر، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، أن هذه الاختيارات جاءت تتويجًا لجهد كبير، يعكس نجاح منظومة سيراميكا كليوباترا، على العمل بشكل مؤسسي، يوفر سبل الدعم، للجهاز الفني واللاعبين، ما انعكس بشكل إيجابي على مشوار الفريق في الدوري، والذي يتصدره نادي سيراميكا كليوباترا، عن جدارة واستحقاق، برصيد 26 نقطة، بعد إثني عشر جولة.

وشدد المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا، على أن لديه ثقة كبيرة في قدرة لاعبيه، على تقديم مستويات قوية مع المنتخب، وتثبيت أقدامهم كلاعبين مؤثرين قادرين على صنع الفارق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

علي ماهر منتخب مصر سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا

