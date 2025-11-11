ماذا فعل أحمد عبدالرؤوف مع لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر؟
كتب : محمد خيري
وصلت بعثة الفريق لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء أمس الإثنين، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.
وحسم الأهلي قمة نهائي السوبر المصري بثنائية في الزمالك ، سجلها أشرف بن شرقي ومروان عطية ليتوج الأحمر بالسوبر المحلي للمرة السادسة عشرة في تاريخه.
وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام، عقب العودة.
وتقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادا للمرحلة المقبلة، ورفض عبدالرؤوف توجيه اللوم للاعبين عقب المباراة، مفضلا الصمت نظرا لحزن وغضب الجميع.
ويستعد الزمالك للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.