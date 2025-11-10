بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر على حساب الزمالك

أول قرار من مدرب الزمالك للاعبين بعد الخسارة من الأهلي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، قادمة من الإمارات العربية المتحدة بعد الفوز بكأس السوبر المصري للأبطال 2025.

ونجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في نهائي كأس السوبر المصري، الذي أقيم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحصل لاعبو الفريق الأحمر، على راحة 5 أيام راحة سلبية من التدريبات الجماعية، فيما انضم اللاعبون الدوليون إلى المنتخبات الوطنية مع بدء الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وفي المقابل، غادر الدنماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الأهلي وجهازه المعاون إلى الدنمارك من أجل قضاء فترة إجازة قصيرة مستغلًا فترة الراحة التي حصل عليها الفريق الأحمر بعد حصد لقب كأس السوبر المصري للأبطال.