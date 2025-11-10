كشف نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد عباس رأيه، في أداء لاعبي الأهلي والزمالك، في مباراة القمة التي جمعت بينهما أمس، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "محمد بن زايد أمس، في نهائي كأس السوبر المصري".

وحرص محمد عباس من خلال مصراوي، على منح لاعبي القطبين تقييمات، بناءً على مستوى كل لاعب في مباراة السوبر أمس. (تقييمات من 10)

وجاء تقييم عباس للاعبي الأهلي في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (7)

خط الدفاع: محمد هاني (8.5)، ياسر إبراهيم (7)، ياسين مرعي (7)، أحمد نبيل كوكا (8)

خط الوسط: أليو ديانج (10)، مروان عطية (10)، أحمد سيد زيزو (9)

خط الهجوم: أشرف بن شرقي (9)، جراديشار (8)، تريزيجيه (7)

المدير الفني: ياس توروب (9)

وعلى الجانب الآخر جاء تقييم عباس للاعبي الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (7)

خط الدفاع: عمر جابر (7)، محمود الونش (7.5)، محمد إسماعيلي (7)، أحمد فتوح (9)

خط الوسط: محمد شحاتة (9)، عبد الله السعيد (7)، سيف جعفر (6)

خط الهجوم: شيكو بانزا (8)، ناصر ماهر (9)، عمرو ناصر (7)

ويذكر أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف واحد، فيما صعد الزمالك إلى نهائي البطولة بعد الفوز على بيراميدز في نصف النهائي.

والجدير بالذكر، أن الأهلي رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري إلى اللقب رقم 16، فيما توقف الفارس الأبيض عند 4 أرقام.

