أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، اليوم السبت، فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.

مجلس إدارة الأهلي للدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029)

وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الانتخابية (2025- 2029) كالتالي:

رئيس مجلس الإدارة: محمود الخطيب.

نائب الرئيس: ياسين منصور.أمين الصندوق: خالد مرتجي.

الأعضاء: أحمد حسام عوض - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال - طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الجارحي - محمد الدماطي - حسن طنطاوي.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام طلبة.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي قد أعلنت حضور 11768 عضو للجمعية العمومية.

