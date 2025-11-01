رسميًا.. فوز قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي بالتزكية
كتب : مصطفى الجريتلي
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادي الأهلي، اليوم السبت، فوز قائمة محمود الخطيب بالتزكية.
مجلس إدارة الأهلي للدورة الانتخابية الجديدة (2025-2029)
وجاء مجلس إدارة النادي الأهلي للدورة الانتخابية (2025- 2029) كالتالي:
رئيس مجلس الإدارة: محمود الخطيب.
نائب الرئيس: ياسين منصور.أمين الصندوق: خالد مرتجي.
الأعضاء: أحمد حسام عوض - سيد عبد الحفيظ - حازم هلال - طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الجارحي - محمد الدماطي - حسن طنطاوي.
أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري فاروق - رويدا هشام طلبة.
وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات الأهلي قد أعلنت حضور 11768 عضو للجمعية العمومية.
