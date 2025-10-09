قرار عاجل من مجلس إدارة الزمالك بعد عودة فيريرا إلى مصر

"لم تذع".. 14 صورة ترصد خسارة منتخب مصر الثاني وديًا أمام المغرب

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، عقد اجتماعًا مع المدير الفني البلجيكي للفريق الأول يانيك فيريرا عقب نهاية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم الخميس.

وقاد فيريرا المران الأول للزمالك مساء اليوم عقب التعادل في الجولة الماضية من الدوري بهدف لمثله أمام غزل المحلة إذ سافر بعدها إلى بلاده في إجازة قصيرة مستغلاً فترة التوقف الدولي.

وأشار مصدر مسؤول بالزمالك، عبر تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الاجتماع القائم حاليًا يتم خلالها مناقشة المدرب في أسباب تراجع نتائج وأداء الفريق خلال الفترة الماضية.

ترتيب الزمالك في الدوري

الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بفارق الأهداف عن المصري المتصدر وكذلك عن الأهلي صاحب المركز الثالث المتبقي له مباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

فريق الزمالك يحل ضيفًا على نظيره ديكيداها الصومالي عند السادسة من مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور التمهيدي بكأس الكونفدرالية.

