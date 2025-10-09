"الأخيرة قبل كأس العرب".. موعد مباراة منتخب مصر الثاني المقبلة بعد ودية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة ديكيداها الصومالي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، يوم 18 أكتوبر الجاري، في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وغاب عن مران الفارس الأبيض الجماعي اليوم، عدد من اللاعبين على رأسهم الثنائي، محمد صبحي وحسام عبد المجيد، للتواجد في معسكر منتخب مصر الأول خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

كما غاب عن المران أيضًا كلا من: "محمود حمدي "الونش"، عمر جابر ومحمد إسماعيل"، للتواجد مع منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، لخوض وديتي المغرب والبحرين، بالإضافة إلى المغربي محمود بنتايج المتواجد مع منتخب المغرب الثاني، والأنجولي شيكو بانزا لتواجده مع منتخب بلاده.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك سيخوض مباراتي دور الـ32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ذهابا وإيابا في القاهرة، بعد موافقة الاتحاد الأفريقي.

