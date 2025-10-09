مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

15 صورة من فوز مودرن سبورت على بتروجت ودياً استعداداً لاستئناف الدوري

كتب : نهي خورشيد

08:23 م 09/10/2025
    مودرن سبورت (9)
    مودرن سبورت (6)
    مودرن سبورت (5)
    مودرن سبورت (4)
    مودرن سبورت (3)
    مودرن سبورت (7)
    مودرن سبورت (2)
    مودرن سبورت (15)
    مودرن سبورت (8)
    مودرن سبورت (13)
    مودرن سبورت (14)
    مودرن سبورت (12)
    مودرن سبورت (11)
    مودرن سبورت (10)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت فوزاً على نظيره بتروجت بهدفين لهدف في المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.

وسجّل هدفي مودرن سبورت كلا من حسام حسن وأحمد يوسف.

وكان مودرن سبورت تعادل مساء أمس أمام الاتحاد الليبي بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي شهدت مشاركة عدد من العناصر الشابة والبديلة.

وفي سياق متصل، يستعد مودرن سبورت لمواجهة قوية أمام وادي دجلة، يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري نايل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مودرن سبورت بتروجت فترة التوقف الدولي فوز مودرن سبورت على بتروجت دوري نايل

