15 صورة من فوز مودرن سبورت على بتروجت ودياً استعداداً لاستئناف الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت فوزاً على نظيره بتروجت بهدفين لهدف في المباراة الودية التى جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت، ضمن تحضيرات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.

وسجّل هدفي مودرن سبورت كلا من حسام حسن وأحمد يوسف.

وكان مودرن سبورت تعادل مساء أمس أمام الاتحاد الليبي بنتيجة 2-2، في المباراة الودية التي شهدت مشاركة عدد من العناصر الشابة والبديلة.

وفي سياق متصل، يستعد مودرن سبورت لمواجهة قوية أمام وادي دجلة، يوم الجمعة الموافق 17 أكتوبر الجاري على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري نايل.