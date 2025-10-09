مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

0 0
15:30

القناة

في مؤتمر صحفي.. الأهلي يعلن موعد تقديم جيس ثورب المدير الفني الجديد

كتب : محمد خيري

02:18 م 09/10/2025
يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي جيس ثورب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

