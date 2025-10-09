في مؤتمر صحفي.. الأهلي يعلن موعد تقديم جيس ثورب المدير الفني الجديد

"لا يمكن وصفه أو تخيله".. تعليق مؤثر من شوبير على تكرار نجله لإنجازه

انفراجة مالية في الزمالك بعد تدخل جون إدوارد قبل موقعة الكونفدرالية

يعقد النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ الجمعة، بمقر النادي بالجزيرة، لتقديم الدنماركي جيس ثورب، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، إلى وسائل الإعلام، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التعاقد معه لمدة عامين ونصف.

يحضر المؤتمر لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار وعضوية زكريا ناصف، والمدير الرياضي الكابتن محمد يوسف، ومدير الكرة الكابتن وليد صلاح الدين؛ للحديث عن تفاصيل التعاقد وخطة العمل خلال المرحلة المقبلة.