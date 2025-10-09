مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

جميع المباريات

إعلان

"جزء قانوني".. وزير الرياضة يكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

كتب : محمد خيري

12:14 م 09/10/2025

الدكتور أشرف صبحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطورات جديدة، في أزمة أرض نادي الزمالك، بمدينة أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان في الفترة الماضية.

قال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نتابع أزمة أرض نادي الزمالك وقمنا بدورنا مع وزير الإسكان ولا يمكن أن نتخلى عن مؤسسة من مؤسساتنا ويهمنا استقرار الأندية".

وأكمل: "لكن هناك جزء قانوني يجب مراعاته بعدما وصل الأمر إلى النيابة لذا ننتظر نتائج التحقيقات".

ويذكر أن أزمة أرض أكتوبر أثرت على عدد من الإجراءات المالية والإدارية، داخل نادي الزمالك، حيث يبذل المجلس جهودًا لإدارة جميع الملفات بشكل متوازن لضمان استمرار النشاط الرياضي للنادي دون توقف.

ويظل الاهتمام الأكبر من إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية موجهًا إلى استعادة الأرض والحفاظ على استقرار النادي على جميع الأصعدة، خاصة وأنها تعد مدخل مادي مميز للنادي الأبيض

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدكتور أشرف صبحي جزء قانوني وزير الرياضة أزمة أرض الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟