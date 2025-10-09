"جزء قانوني".. وزير الرياضة يكشف تطورات جديدة في أزمة أرض الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطورات جديدة، في أزمة أرض نادي الزمالك، بمدينة أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان في الفترة الماضية.

قال وزير الرياضة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نتابع أزمة أرض نادي الزمالك وقمنا بدورنا مع وزير الإسكان ولا يمكن أن نتخلى عن مؤسسة من مؤسساتنا ويهمنا استقرار الأندية".

وأكمل: "لكن هناك جزء قانوني يجب مراعاته بعدما وصل الأمر إلى النيابة لذا ننتظر نتائج التحقيقات".

ويذكر أن أزمة أرض أكتوبر أثرت على عدد من الإجراءات المالية والإدارية، داخل نادي الزمالك، حيث يبذل المجلس جهودًا لإدارة جميع الملفات بشكل متوازن لضمان استمرار النشاط الرياضي للنادي دون توقف.

ويظل الاهتمام الأكبر من إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الحالية موجهًا إلى استعادة الأرض والحفاظ على استقرار النادي على جميع الأصعدة، خاصة وأنها تعد مدخل مادي مميز للنادي الأبيض