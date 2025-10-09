مباريات الأمس
"لا يمكن وصفه أو تخيله".. تعليق مؤثر من شوبير على تكرار نجله لإنجازه

كتب : محمد خيري

11:21 ص 09/10/2025
علق الإعلامي، أحمد شوبير، على مشاركته نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، مع المنتخب الوطني أمس في مباراة الصعود لكأس العالم، أمام جيبوتي وتكرار نفس إنجازه السابق في التأهل مع الفراعنة لكأس العالم 1990.

وقال "شوبير"، في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "فيه أنباء أن محمد الشناوي هو من طلب التغيير خلال المباراة بسبب شعوره بشد خفيف، لكن النية كانت عند حسام حسن بمنح مصطفى شوبير شرف المشاركة في تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "طبعا ليا الفخر إني شاركت في كأس العالم 90 ثم يأتي ابني يشارك في التصفيات وإن شاء الله في نهائيات كأس العالم، وهذا شعور لا أقدر على وصفه ولا أحد يمكنه تخيله".

واختتم تصريحاته: "بصراحة من فرحتي مكنتش عارف أكتب ايه، لكني سعيد وتفاجأت بمشاركة مصطفى شوبير في المباراة لكنها فرحة لا توصف وهي مشاعر أب ولاعب كرة سابق".

وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الفوز على جيبوتي بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الأربعاء.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير نجل شوبير مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الصعود لكأس العالم

