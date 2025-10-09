مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

- -
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

- -
19:00

ناميبيا

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
15:30

القناة

بعد تأهل مصر.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:18 ص 09/10/2025
حجز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بطاقة التأهل رسميًا لمونديال 2026، بعد الفوز على جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وانضم الفراعنة بشكل رسمي للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، في البطولة التي يشارك بها للمرة الرابعة في تاريخه.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:

الدول المضيفة: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الآسيوي: أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، اليابان

اتحاد أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، كولومبيا.

اتحاد أوقيانوسيا: نيوزيلندا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: مصر، المغرب، تونس.

