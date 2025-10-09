بعد تأهل مصر.. ما هي المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 حتى الآن؟

حتى الآن مصر بلا هزيمة في تصفيات المونديال 2026.. مقارنة تاريخية بالأرقام

ماذا قال حسن شحاتة عقب تأهل منتخب مصر لكأس العالم؟

أول تعليق من أحمد شوبير على تأهل نجله رفقة مصر لكأس العالم

وليد صلاح الدين: قرار زيزو كان الأصعب لي مع الأهلي

حجز منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، بطاقة التأهل رسميًا لمونديال 2026، بعد الفوز على جيبوتي في الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وانضم الفراعنة بشكل رسمي للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026، في البطولة التي يشارك بها للمرة الرابعة في تاريخه.

ويستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:

الدول المضيفة: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية

الاتحاد الآسيوي: أستراليا، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، اليابان

اتحاد أمريكا الجنوبية: الأرجنتين، الإكوادور، البرازيل، أوروجواي، باراجواي، كولومبيا.

اتحاد أوقيانوسيا: نيوزيلندا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: مصر، المغرب، تونس.

إقرأ أيضًا..

لاعب منتخب مصر يغيب رسميًا عن مباراة غينيا المقبلة

أول تعليق من حسام حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026