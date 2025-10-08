المنيا - جمال محمد:

أعرب الكابتن مصطفى سيد، والد لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني أحمد سيد "زيزو"، عن فرحته الكبيرة بصعود المنتخب إلى كأس العالم القادم، عقب الفوز، مساء اليوم الأربعاء، على منتخب جيبوتي بثلاثة أهداف دون رد.

وهنأ والد زيزو الاتحاد المصري والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين وجميع الجماهير على هذا الإنجاز التاريخي، معربًا عن سعادته بمشاركة نجله في جميع مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم في هذه الدورة، وعددها تسع مباريات.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "أبارك لابني المعروف عنه إنكار الذات وتألقه في أي مركز يلعب فيه، وقد ظهر هذا في مبارياته الأخيرة بعد أن لعب في عدة مراكز مختلفة، ليؤكد أنه لاعب متألق ويحافظ دائمًا على مستواه القوي في الملعب".

وأضاف أن نظام التصفيات هذه المرة لعب دورًا كبيرًا في تحقيق حلم الشعب المصري بالصعود لكأس العالم، بعد أن عانينا كثيرًا في تصفيات السنوات الماضية، متمنيًا للمنتخب التألق في كأس أمم إفريقيا المقبلة وكأس العالم، وأن يقدم "زيزو" مستوى قويًا برفقة زملائه بقميص الفراعنة.

واختتم والد زيزو تصريحاته بالتعبير عن سعادته الكبيرة بعد تجاوز نجله خمسين مباراة مع المنتخب الوطني، ومساهمته في إحراز وصناعة العديد من الأهداف، متمنيًا أن يواصل "زيزو" هذا الأداء المميز في المونديال القادم.