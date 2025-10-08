مباريات الأمس
أول تعليق من إبراهيم حسن بعد تأهل مصر لكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

10:01 م 08/10/2025
كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب إبراهيم حسن، مدير الكرة بمنتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفراعنة إلى بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية.

وقال حسن في تصريحات عقب اللقاء: "سعداء بإدخال الفرحة على قلوب الشعب المصري، وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه، ونطمح أن تصل مصر إلى كأس العالم 15 و20 مرة، وليس فقط أربع مشاركات، ونتمنى أن نواصل إسعاد الجماهير في كأس الأمم الإفريقية وكأس العالم بإذن الله".

وأضاف: "نتمنى أيضًا زيادة عدد المنتخبات العربية في المونديال، فهذا شيء يسعدنا جميعًا كعرب".

وبخصوص علاقته بمحمد صلاح، أوضح مدير الكرة بمنتخب مصر: "لا توجد أي مشاكل مع صلاح، ولم تكن هناك أزمة من الأساس، نحن أول من رغب في ضمه إلى الزمالك، لكن المسؤولين وقتها لم يروا ذلك، وصلاح نجم كبير وسنساعده خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الإنجازات".

واختتم تصريحاته: "جميع اللاعبين إخوتنا، ونشعر بالحزن لغياب مرموش وعبد المنعم، ونتمنى تواجدهما معنا قريبًا".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إبراهيم حسن منتخب مصر تعليق إبراهيم حسن كأس العالم 2026 تصريحات إبراهيم حسن

