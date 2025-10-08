

كشف أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، طبيعة إصابة حسين الشحات التي خرج على إثرها من الشوط الأول خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأشار جاب الله، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية ويستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.

ويغيب بذلك حسين الشحات عن مباراتي إيجيل نوار البورندي في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا و الاتحاد السكندري وبتروجت والمصري في الدوري.

خاض صاحب الـ 33 عاماً بقميص الأهلي 8 مباريات سجل خلالها هدفًا خلال 226 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:

"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

"بعد تعيينه".. موعد أول مباراة يتولى خلالها ثورب قيادة النادي الأهلي



