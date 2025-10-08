مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

1 4
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

3 3
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

0 0
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

0 0
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

0 0
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

"فترة غياب صادمة".. طبيب الأهلي يعلن طبيعة إصابة حسين الشحات

كتب : مصراوي

06:13 م 08/10/2025
كشف أحمد جاب الله، طبيب فريق الأهلي، طبيعة إصابة حسين الشحات التي خرج على إثرها من الشوط الأول خلال مباراة كهرباء الإسماعيلية في الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وأشار جاب الله، عبر بيان رسمي صادر اليوم الأربعاء، إلى أن الأشعة والفحوصات التي خضع لها الشحات أوضحت تعرضه لإصابة قوية عبارة عن مزق في وتر العضلة الخلفية ويستكمل اللاعب البروتوكول الخاص بالعلاج الطبيعي والتأهيل، حيث أن فترة العلاج المبدئي لن تقل عن 7 أسابيع.

ويغيب بذلك حسين الشحات عن مباراتي إيجيل نوار البورندي في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا و الاتحاد السكندري وبتروجت والمصري في الدوري.

خاض صاحب الـ 33 عاماً بقميص الأهلي 8 مباريات سجل خلالها هدفًا خلال 226 دقيقة لعب.

اقرأ أيضًا:
"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم

"بعد تعيينه".. موعد أول مباراة يتولى خلالها ثورب قيادة النادي الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات إصابة حسين الشحات مدة غياب حسين الشحات الأهلي

أخبار

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جيبوتي
عاجل.. الدنماركي جيس ثروب مديرًا فنيا للنادي الأهلي رسميًا