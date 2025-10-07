"قد تكون الحاسمة".. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

كتب - يوسف محمد:

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب جيبوتي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، سفير مصر في المغرب أحمد عبد اللطيف، على حضور المران الختامي اليوم للفراعنة، بالإضافة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، لدعم لاعبي المنتخب قبل مباراة جيبوتي غدا.

ويحتاج المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز في مباراة جيبوتي غدا الأربعاء، لضمان التأهل بشكل رسمي، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل المنتخب المصري، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

