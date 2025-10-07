مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

- -
02:00

المكسيك - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

- -
22:30

نيجيريا - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

كولومبيا - شباب

- -
22:30

جنوب افريقيا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيا

- -
16:00

كاب فيردي

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جيبوتي

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

أفريقيا الوسطى

- -
19:00

غانـــا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

تشاد

- -
19:00

مالي

تصفيات كأس العالم-آسيا

عمان

- -
18:00

قطر

تصفيات كأس العالم-آسيا

اندونيسيا

- -
20:15

السعودية

جميع المباريات

إعلان

"قد تكون الحاسمة".. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة جيبوتي

كتب : يوسف محمد سعيد

11:45 م 07/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (1)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (4)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (5)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (6)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (7)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (8)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (9)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (10)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (11)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (12)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (13)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (14)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (15)
  • عرض 15 صورة
    منتخب مصر (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - يوسف محمد:

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، تدريباته الجماعية مساء اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة جيبوتي في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب جيبوتي غدا، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحرص وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، سفير مصر في المغرب أحمد عبد اللطيف، على حضور المران الختامي اليوم للفراعنة، بالإضافة إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري، لدعم لاعبي المنتخب قبل مباراة جيبوتي غدا.

ويحتاج المنتخب الوطني، لتحقيق الفوز في مباراة جيبوتي غدا الأربعاء، لضمان التأهل بشكل رسمي، إلى نهائيات كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويحتل المنتخب المصري، صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 20 نقطة جمعهم من 8 مباريات.

أقرأ أيضًا:

قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام حسن منتخب جيبوتي كأس العالم 2026 منتخب مصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان