بيان رسمي من الأهلي بشأن المدير الفني الجديد

زف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي، بشرة سارة إلى جماهير القلعة الحمراء، بشأن المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات خلال تقديمه برنامج "حارس الأهلي" عبر قناة الأهلي: "الأهلي أنهى اتفاقه مع مدير فني جديد بنسبة 100%، وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأضاف: "ملف المدير الفني الجديد للأهلي حسم بشكل نهائي، ممكن خلال الساعات المقبلة عنه بشكل رسمي أو صباح غد الأربعاء بحد أقصى".

واختتم شوبير تصريحاته: "المدرب القادم للأهلي، اسم كبير في عالم التدريب ويليق بالنادي وسيسعد جماهيره الكبيرة".

ويسعى النادي الأهلي لحسم ملف المدير الفني الجديد للفريق بشكل رسمي، قبل انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، لخلافة عماد النحاس المدير الفني الذي يتولى المسؤولية، بشكل مؤقت في الفترة الحالية منذ رحيل الإسباني ريبيرو.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي كان قد أعلن في أغسطس الماضي، رحيل المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو عن الفريق، بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية.

أقرأ أيضًا:

قائمة هدافي منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

"وجهة جديدة".. تقارير تكشف مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول