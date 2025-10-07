24 ساعة مشتعلة في الزمالك.. تهديد بفسخ عقد .. انسحاب .. ومستقبل جون إدوارد

واصل نادي (G) الذي ينشط بدوري القسم الثاني (ب) - القاهرة نتائجه المميزة خلال منافسات الموسم الجاري 2025/26 من المسابقة أو كأس مصر.

ولفت نادي (G) الأنظار بالدرجة التنافسية التي يتواجد بها لنتائجه بجانب الظهور المتكرر لرئيس مجلس إدارته محمود عبدالرازق "شيكابالا" ـ نجم الزمالك السابق ـ.

شيكابالا أصبح بمثابة وجه السعد لفريقه خلال ظهوره معه إذ يحقق الفريق الانتصارات بوجوده في المدرجات لدعم اللاعبين في مشهد أصبح متكررًا لذا نستعرض خلال السطور التالية 3 لقطات قد لم تراها لشيكابالا مع ناديه الجديد (G):

1) الفوز الأول

جاءت بداية فريق G تحت رئاسة شيكابالا موفقة إذ حقق الفوز الأول له بهدفين مقابل هدف على حساب نظيره حلوان.

وهي المناسبة التي شهدت الظهور الأول لرئيس مجلس إدارة النادي بالمدرجات لدعم فريقه قبل أن ينزل للملعب ويلتقط صورة جماعية معهم.

2) فرحة التأهل بالكأس

تواجد شيكابالا بمدرجات ملعب مباراة فريق G ونظيره الترسانة مساء يوم أمس الإثنين التي انتهت بفوزهم بهدف نظيف وتأهلهم لدور الـ 64 بالكأس.

ونزل شيكابالا من المدرجات لأرضية الملعب لمشاركة اللاعبين الاحتفالات.

3 )التعادل مع سيراميكا كليوباترا

خاض فريق زد مباراة ودية مع نظيره سيراميكا كليوباترا الذي ينشط في الدوري الممتاز حيث خطفت مصافحة شيكابالا وحديثه مع علي ماهر المدير الفني لسيراميكا الأنظار وهي المباراة التي قدم بها لاعبو فريق جي مستويات جيدة وتعادلوا بثلاثية لمثلها.

نتائج فريق جي بالموسم الجاري 2025/26:

نادي جي2 ـ 1 حلوان

نادي جير 2 ـ 0المستقبل سبورت

نادي جي 1 ـ 0 مصر للتأمين

نادي جي 0 ـ 1 الشرطة

كأس مصر

نادي جي 1 ـ 1 نادي ليفلز

فاز بركلات الترجيح

نادي جي 1 ـ 0 الترسانة تأهل لدور الـ64



