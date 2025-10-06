"دعواتكم".. تطورات حالة حسن شحاتة من المستشفى

أحمد سليمان مع حسن شحاتة في المستشفى

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تطورات، الحالة الصحية لحسن شحاتة، المدرب التاريخي للمنتخب الوطني، بعد الوعكة الصحية التي لحقت به مؤخرا.

وكان تعرض حسن شحاته لوعكة صحية مفاجئة وآلام شديدة في المعدة نُقل على إثرها لإحدى المستشفيات.

ونشر أحمد سليمان، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صور من داخل المستشفى مع حسن شحاتة وكتب: "بطمنكم كابتن حسن شحاته بخير واحنا معه لحظة بلحطة دعواتكم".

ومن جانبه حرص محمد الخطيب رئيس النادي الأهلي، على زيارة حسن شحاته المدرب التاريخي لمنتخب مصر، في المستفى.