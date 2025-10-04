مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

1 1
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

2 4
20:00

الأهلي

كأس العالم تحت 20 عاما

مصر - شباب

2 1
02:00

تشيلي - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيوزيلندا - شباب

0 3
02:00

اليابان - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما

المكسيك - شباب

- -
23:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 1
19:30

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

هدف الأهلي الأول في شباك كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

08:37 م 04/10/2025

مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية (10) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نهى خورشيد

نجح الأهلي في تسجيل هدفه الأول في شباك كهرباء الإسماعيلية خلال المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو إلى محمد هاني في الجهة اليمنى، ليرسل الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها كوكا بتسديدة قوية مباشرة سكنت شباك حارس كهرباء الإسماعيلية على يساره في الدقيقة 17.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: حسين الشحات - بن شرقي - محمد شريف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي هدف الأهلي كوكا محمد هاني أخبار الأهلي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية ماتش الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند