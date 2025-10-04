هدف الأهلي الأول في شباك كهرباء الإسماعيلية (فيديو)

كتب - نهى خورشيد

نجح الأهلي في تسجيل هدفه الأول في شباك كهرباء الإسماعيلية خلال المباراة المقامة بينهما حالياً على ستاد الجبل الأخضر بالمقاولون العرب، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد تمريرة متقنة من أحمد سيد زيزو إلى محمد هاني في الجهة اليمنى، ليرسل الأخير عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها كوكا بتسديدة قوية مباشرة سكنت شباك حارس كهرباء الإسماعيلية على يساره في الدقيقة 17.

وبدأ الأهلي اللقاء بتشكيلة مكونة من..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - ياسين مرعي - كوكا.

خط الوسط: مروان عطية - محمد علي بن رمضان - زيزو.

خط الهجوم: حسين الشحات - بن شرقي - محمد شريف.