أعلن المهاجم محمد أشرف اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة استمرت25 عاماً في ملاعب كرة القدم.

وكتب أشرف عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم السبت:" بعد رحلة استمرت ٢٥ سنة أقدر أقول إن انتهى مشواري كلاعب كره قدم في عمر ٣٢ عامًا و الحمد لله على اللي قدرت أحققه و اللي مقدرتش أحققه بعد رحله ابتديت من النادي الأهلي، نادي الزمالك، نادي مزارع دينا، نادي بتروجيت، نادي تليفونات بني سويف، النادي المصري البورسعيدي، نادي طلائع الجيش، نادي وادي دجلة، نادي الترسانة، نادي بني سويف، نادي أبو قير للأسمدة، نادي بروكسي، نادي دايموند ..".

وأتم أشرف تدوينته بقوله:" تمثيل منتخبات مصر الناشئين و الشباب و منتخب مصر العسكري و منتخب مصر المحليين كان شرف كبير ليا، شكرا ليكم جميعا .. شكرا لأهلي اللي وقفوا جنبي من بداية المشوار و خصوصًا والدي اللي تعب جدًا معايا .. شكرًا لكل شخص ساعدني وكان داعم ليا وشكرًا لكل شخص تعمد يأذيني (مش مسامحكوا ) و ربنا يوفقني في خطوتي القادمة دعاوتكوا".

وبحسب منصة ترانسفير ماركت شارك محمد أشرف الذي ينشط في مركز المهاجم ببطولتي الدوري والكأس 101 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 12 هدفاً وحصل على 9 بطاقات صفراء وواحدة تحولت حمراء خلال 5271 دقيقة لعب.

