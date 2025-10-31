"بينهم الخطيب ومرتضى منصور"..15 صورة للاعبي الأهلي والزمالك ومحمد صلاح بالزي الفرعوني
كتب ـ محمد عبدالهادي:
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
عرض 15 صورة
-
ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير؛ حيث العديد من الشخصيات البارزة عالميًا ستكون متواجدة لتشهد اللحظة.
وبدأت فكرة المتحف المصري الكبير منذ قرابة 20 عامًا حتى تحول الحلم إلى حقيقة كأكبر متحف في العالم إذ يضم 100 ألف قطعة أثرية بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.
وكان المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام زائريه ابتداءً من 15 أكتوبر؛ لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة السابعة مساء يوم غد، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.
ويستعرض "مصراوي"، أبرز الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم كرة القدم والأهلي والزمالك بالزي الفرعوني والتي يمكنكم مشاهدتها بالاطلاع على الألبوم أعلاه:
اقرأ أيضًا:
رائد فضاء وعالم.. 9 صور لنجوم كرة القدم في مهن أخرى
قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني