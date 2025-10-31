مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

خيتافي

0 0
22:00

جيرونا

الدوري الألماني

أوجسبورج

0 1
21:30

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي

الهلال

1 0
16:50

الشباب

جميع المباريات

إعلان

"بينهم الخطيب ومرتضى منصور"..15 صورة للاعبي الأهلي والزمالك ومحمد صلاح بالزي الفرعوني

كتب ـ محمد عبدالهادي:

08:40 م 31/10/2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمود حمدي الونش لاعب الزمالك بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لأحمد السيد زيزو لاعب الأهلي بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    Gemini_Generated_Image_7re667re667re667
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمود حسن تريزيجيه نجم الأهلي بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لحسام حسن وإبراهيم حسن بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لنجم الزمالك السابق أحمد حسام ميدو بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمحمد صلاح نجم ليفربول بواسطة مصراوي
  • عرض 15 صورة
    صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عن طريق مصراوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساعات قليلة تفصلنا عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير؛ حيث العديد من الشخصيات البارزة عالميًا ستكون متواجدة لتشهد اللحظة.

وبدأت فكرة المتحف المصري الكبير منذ قرابة 20 عامًا حتى تحول الحلم إلى حقيقة كأكبر متحف في العالم إذ يضم 100 ألف قطعة أثرية بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

وكان المتحف المصري الكبير أغلق أبوابه أمام زائريه ابتداءً من 15 أكتوبر؛ لتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية استعدادًا لحفل الافتتاح الرسمي في تمام الساعة السابعة مساء يوم غد، على أن يستمر لمدة ساعة ونصف، يتبعها جولة للرؤساء والملوك داخل قاعات المتحف.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي لنجوم كرة القدم والأهلي والزمالك بالزي الفرعوني والتي يمكنكم مشاهدتها بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

اقرأ أيضًا:

رائد فضاء وعالم.. 9 صور لنجوم كرة القدم في مهن أخرى

قبل افتتاح المتحف الكبير.. 5 صور لنجوم كرة القدم بالزي الفرعوني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

المتحف المصري الكبير احتفالية المتحف المصري الكبير محمد صلاح زيزو تريزيجيه محمد شحاتة محمود حمدي الونش محمود الخطيب مرتضى منصور الزمالك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا