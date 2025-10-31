"من صغري بعشقه".. أصغر مشجعة في انتخابات الأهلي

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك مصير المدير الفني البلجيكي للفريق يانيك فيريرا بعد التعادل مع البنك الأهلي.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك الأهلي

الزمالك تعادل بهدف لمثله أمام نظيره البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري.

وأشار المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد اجتمع مع جون إدوارد المدير الرياضي فجر يوم أمس في اجتماع طارئ فجر اليوم الجمعة لبحث مصير فيريرا وقد تم الاتفاق على رحيل المدرب.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أن مجلس إدارة الزمالك بجانب جون إدوارد يبحثان طريقة دفع الشرطة الجزائي قبل إبلاغ المدير الفني فيريرا بالقرار بصورة رسمية.

إحصائيات فيريرا مع الزمالك

فيريرا صاحب الـ 45 عامًا قاد الزمالك بـ 13 مباراة فاز بـ 7 وتعادل بـ 4 وخسر في مباراتين.

ترتيب الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك بعد مرور 12 جولة من الدوري المركز الرابع برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن المصري الثالث ووادي دجلة الخامس.

