مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

0 0
18:00

الجيش الملكي

دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 0
18:00

شبيبة القبائل

الكونفيدرالية الأفريقية

الوداد البيضاوي

2 0
16:00

عزام يونايتد

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
19:30

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

بعد زيارة الوزير الجديد.. الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير

كتب : محمد خيري

04:31 م 15/02/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    مجلس الزمالك مع وزير الرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
  • عرض 9 صورة
    وزير الرياضة مع بعثة منتخب اليد
  • عرض 9 صورة
    وزير الرياضة مع منتخب اليد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل جلسة مجلس الإدارة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الاجتماع اتسم بالإيجابية والتفاهم حول الملفات المطروحة.

وفي تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة راديو ميجا إف إم، أوضح المندوه أن ما أسعد مجلس الإدارة هو تأكيد الوزير على أهمية التكاتف من أجل انتشال الزمالك من أزمته المالية الحالية.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة شدد على مساندة الوزارة للنادي في أزمة أرض 6 أكتوبر، مؤكدًا أحقية الزمالك في إنشاء فرع ثانٍ يسهم في زيادة موارده المالية، مع وعد بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار المندوه إلى أن توجه الدولة في المرحلة الراهنة يرتكز على تمكين الأندية الجماهيرية من تحقيق الاستدامة المالية عبر الاستثمار والعمل الاقتصادي، بحيث يكون الدعم من خلال تنمية موارد النادي ذاتيًا، بدلًا من الاعتماد على الدعم المباشر من موازنة وزارة الشباب والرياضة.

واختتم: "سعداء جداً ومتفائلين للغايه بما سيقدمه الوزير جوهر نبيل لنادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية وايضاً كافه الأزمات التي يعاني منها النادي"

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسام المندوه الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك وزير الرياضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
زووم

"موهوب وسالك".. دنيا سامي توجه رسالة لـ يوسف الشريف
لحرق الدهون.. ما هي الساعة الذهبية في شهر رمضان؟
رمضان ستايل

لحرق الدهون.. ما هي الساعة الذهبية في شهر رمضان؟
يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
زووم

يسرا: "فيه فرق بين النقد وبين شخص عايز يشتمك"
حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
زووم

حمو بيكا يمازح مساعديه: "أشوف فيهم يوم أنا اللي جبت ده كله لنفسي"
ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك قبل 48 ساعة من الإصابة بالنوبة القلبية؟ 8 علامات لا تتجاهلها

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور
رئيس الوزراء: تبكير صرف مرتبات فبراير ومارس قبل رمضان والعيد
بث مباشر.. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة
زيادة الرواتب والمعاشات وصرف مبكر.. أبرز ملامح الحزمة الاجتماعية
وفاة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق