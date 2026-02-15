بعد زيارة الوزير الجديد.. الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير

بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تفاصيل جلسة مجلس الإدارة مع جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن الاجتماع اتسم بالإيجابية والتفاهم حول الملفات المطروحة.

وفي تصريحات لبرنامج «لعبة والتانية» مع الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة راديو ميجا إف إم، أوضح المندوه أن ما أسعد مجلس الإدارة هو تأكيد الوزير على أهمية التكاتف من أجل انتشال الزمالك من أزمته المالية الحالية.

وأضاف أن وزير الشباب والرياضة شدد على مساندة الوزارة للنادي في أزمة أرض 6 أكتوبر، مؤكدًا أحقية الزمالك في إنشاء فرع ثانٍ يسهم في زيادة موارده المالية، مع وعد بحل الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وأشار المندوه إلى أن توجه الدولة في المرحلة الراهنة يرتكز على تمكين الأندية الجماهيرية من تحقيق الاستدامة المالية عبر الاستثمار والعمل الاقتصادي، بحيث يكون الدعم من خلال تنمية موارد النادي ذاتيًا، بدلًا من الاعتماد على الدعم المباشر من موازنة وزارة الشباب والرياضة.

واختتم: "سعداء جداً ومتفائلين للغايه بما سيقدمه الوزير جوهر نبيل لنادي الزمالك للخروج من الأزمة المالية وايضاً كافه الأزمات التي يعاني منها النادي"