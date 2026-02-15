وزير الرياضة الجديد يستقبل مجلس إدارة نادي الزمالك

بعد التأهل.. ماذا قدم الزمالك في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية؟

استقبل جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، وذلك في إطار زيارة رسمية لتقديم التهنئة بمناسبة توليه حقيبة الشباب والرياضة.

وشهد اللقاء استعراض رؤية نادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة، وخططه المتعلقة بتطوير الأنشطة الرياضية والاجتماعية، إلى جانب مناقشة سبل التعاون المشترك في ملفات تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الفرق الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة داخل الأندية الجماهيرية.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على توفير مناخ داعم للاستقرار الإداري والفني لكافة الأندية المصرية، والعمل على الحفاظ على مكتسبات الرياضة الوطنية، وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، بما يواكب رؤية الدولة لتطوير المنظومة الرياضية بشكل شامل.