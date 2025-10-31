بث مباشر انتخابات الأهلي

انطلقت عمليات التصويت على مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي خلال السنوات الـ4 المقبلة، صباح اليوم الجمعة، حيث تقام الانتخابات في المقر الرئيسي بالجزيرة.

وقامت إدارة النادي بتوفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعها الثلاثة (مدينة نصر والشيخ زايد، والقاهرة الجديدة) ، إلى المقـر الرئيسي بالجزيرة.

وكان الخطيب قد أعلن عن قائمته التي تخوض انتخابات الفترة المقبلة للأهلي، حيث شهدت تواجد ياسين منصور نائبا للخطيب، وخالد مرتجي أمينا للصندوق.

قائمة الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.