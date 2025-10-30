أعلن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي للأبيض استعداداً لمواجهة البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل الفارس الأبيض على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" – عبد الله السعيد – ناصر ماهر

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا

أما دكة البدلاء، فضمت كلًا من: مهدي سليمان، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح، أحمد ربيع، محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الحميد معالي، عمرو ناصر، وسيف الجزيري.

وتنطلق مباراة الأبيض والبنك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لدوري نايل.