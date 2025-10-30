تأهل فريق بيراميدز إلى دور المجموعات بالنسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على نظيره التأمين الإثيوبي بهدفين نظيفين مساء اليوم الخميس.

وكان فريق بيراميدز قد تعادل ذهابًا مع التأمين الإثيوبي بهدف لمثله.

ملخص مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي:

وأرسل محمد الشيبي في الدقيقة 4 كرة عرضية حولها محمد حمدي برأسه بعيدة عن المرمى ثم سدد بلاتي توريه كرة في الدقيقة 7 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وتقدم فريق بيراميدز بهدف بعد مرور 11 دقيقة بعدما وصلت كرة عرضية من محمد الشيبي لزميله مصطفى زيكو الذي أسكنها الشباك.

ووصلت الكرة في الدقيقة 22 للاعب بيراميدز فيستون مايلي داخل منطقة جزاء التأمين الإثيوبي ولكنه سددها ضعيفة في يد حارس المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 35 بعد إصابة لاعب التأمين الإثيوبي كايويا قبل أن يُستأنف اللقاء.

وطالب لاعبو بيراميدز في الدقيقة 42 بركلة جزاء لوليد الكرتي داع عرقلته داخل منطقة الجزاء ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.

وتصدى حارس مرمى التأمين الإثيوبي في الدقيقة 54 لتسديدة قوية من لاعب بيراميدز مصطفى زيكو.

وأرسل محمد الشيبي كرة عرضية جديدة في الدقيقة 55 حولها علي جبر برأسه بجانب المرمى.

وسدد أحمد عاطف قطة في الدقيقة 57 كرة قوية تصدى لها القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 67 استبدال المدير الفني لفريق بيراميدز اللاعب مصطفى زيكو ودفع باللاعب إيفرتون.

وسدد مهند لاشين في الدقيقة التالية كرة قوية ولكن علت المرمى ثم سدد محمد الشيبي كرة قوية من خارج منطقة جزاء التأمين الإثيوبي بالدقيقة 72 ولكن تصدى لها الدفاع ثم سدد كرة جديدة في الدقيقة 77 ولكن تصدى لها حارس المرمى.

ودفع المدير الفني لفريق بيراميدز في الدقيقة 79 باللاعب مروان حمدي بدلاً من فيستون ماييلي وبزلاكة بدلاً من أحمد عاطف.

وأرسل محمد الشيبي كرة عرضية في الدقيقة 82 حولها علي جبر برأسه سهلة في يد حارس المرمى. ودفع المدير الفني لفريق بيراميدز في الدقيقة 89 باللاعب محمود عبدالعاطي "دونجا" بدلاً من بلاتي توريه.

وحسم فريق بيراميدز المباراة بهدف ثان بالدقيقة 90+1 سجله لاعب التأمين الإثيوبي بالخطأ في مرماه.