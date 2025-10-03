أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض ظهر بشكل جيد في الشوط الأول من مباراة القمة أمام الأهلي، لكن التراجع غير المبرر إلى الخلف كان السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية:"الزمالك كان قادراً على تسجيل الهدف الثاني وحسم اللقاء مبكراً، لكن اللاعبين تراجعوا بشكل مفاجئ للدفاع، وهو ما منح الأهلي الفرصة للعودة في النتيجة".

وشدد طلبة على ضرورة إغلاق صفحة القمة والتركيز على المواجهة المقبلة أمام غزل المحلة، في ظل صعوبة اللقاء، موضحاً أن تسجيل هدف مبكر سيكون عاملاً حاسماً لإرباك المنافس.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الغيابات مؤثرة بلا شك، لكن الفريق يملك بدلاء قادرين على تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن المهاجم عمرو ناصر لاعب مميز ويستحق فرصة أكبر للمشاركة.

تمنى طلبة في ختام تصريحات حصول المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري على فرصة أكبر داخل الملعب، خاصة وأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية وخبرات كبيرة في الدوري المصري، في ظل غياب الدباغ الذي سيؤثر على الفريق.