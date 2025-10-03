مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

2 0
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

0 1
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 1
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

اوكرانيا - شباب

0 0
23:00

باراجواي - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

2 1
22:00

فولهام

جميع المباريات

"التراجع".. حمادة طلبة يكشف السبب الرئيسي لخسارة الزمالك القمة

كتب : نهي خورشيد

10:33 م 03/10/2025
أكد حمادة طلبة، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض ظهر بشكل جيد في الشوط الأول من مباراة القمة أمام الأهلي، لكن التراجع غير المبرر إلى الخلف كان السبب الرئيسي في الخسارة.

وقال طلبة في تصريحات تلفزيونية:"الزمالك كان قادراً على تسجيل الهدف الثاني وحسم اللقاء مبكراً، لكن اللاعبين تراجعوا بشكل مفاجئ للدفاع، وهو ما منح الأهلي الفرصة للعودة في النتيجة".

وشدد طلبة على ضرورة إغلاق صفحة القمة والتركيز على المواجهة المقبلة أمام غزل المحلة، في ظل صعوبة اللقاء، موضحاً أن تسجيل هدف مبكر سيكون عاملاً حاسماً لإرباك المنافس.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الغيابات مؤثرة بلا شك، لكن الفريق يملك بدلاء قادرين على تحمل المسؤولية، مشيراً إلى أن المهاجم عمرو ناصر لاعب مميز ويستحق فرصة أكبر للمشاركة.

تمنى طلبة في ختام تصريحات حصول المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري على فرصة أكبر داخل الملعب، خاصة وأنه يملك إمكانيات فنية وبدنية عالية وخبرات كبيرة في الدوري المصري، في ظل غياب الدباغ الذي سيؤثر على الفريق.

