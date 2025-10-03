نجوم الأهلي يعلقون على صورة أكرم توفيق ومحمد أبو تريكة

"عودة زيزو"..النحاس يعلن قائمة الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري

لاقت الصورة التي نشرها أكرم توفيق المحترف المصري بصفوف الشمال القطري رفقة نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر أكرم صورة رفقة أبو تريكة عبر حسابه بمنصة انستجرام ، اليوم الجمعة، مذيلاً إياها بتعليق: "التاريخ".

وعلق حسين الشحات نجم النادي الأهلي السابق على الصورة بقوله:" عم الناس وحبيب القلب"، مع رموز تعبيرية عن المحبة.

وعلق حارس مرمى الأهلي الحالي حمزة علاء على الصورة بـ "رمز القلب"، فيما علق لاعب حرس الحدود الحالي والأهلي السابق فوزي الحناوي برموز تعبيرية عن المحبة.

ولم يقتصر الأمر على لاعبي الأهلي الحالين أو سابقين بل علق محمود زلاكه لاعب بيراميدز رمز القلب.

وشارك أكرم توفيق بقميص فريق الشمال القطري بـ 6 مباريات لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 284 دقيقة لعب.

