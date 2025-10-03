روى حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، موقفًا سابقًا مع أحد المدربين، خلال وجوده في قطاع ناشئي القلعة البيضاء.

وقال حمادة عبد اللطيف، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "فيه كلام أسمعه من أول ما دخلت نادي الزمالك، وأنا عندي 14 سنة، يعني منذ أكثر من 46 عامًا، ألا وهو أن الأهلي بيكسب بالحكام".

وأضاف: "في إحدى المرات كنا نلعب مباراة مع فريق تحت 15 عامًا ضد الأهلي على ملعبهم، والمدرب حذرنا قائلًا: خلوا بالكم الحكام هتجامل الأهلي. ظهرنا بشكل جيد والأهلي أيضًا، والحكم كان مميزًا، ولم أشعر بالظلم".

وأوضح: "نفس الكلام تردد في مباريات كثيرة، وعندما لا تكون هناك منافسة يقال إن الحكم جامل الأهلي. الموضوع أصبح متكررًا وسخيفًا. الأهلي لديه 45 بطولة دوري، هل سيفوز بها كلها بالحكام؟ ولديه 39 بطولة كأس مصر، والزمالك 29 بطولة. لماذا لا يقال إن الزمالك فاز بتلك البطولات بالحكام؟ أحب الكلام الموزون، لا العاطفي ولا المنتمي لأي نادٍ. من الممكن أن يُجامَل الأهلي مرة أو مرتين وكذلك الزمالك، لما لهما من شعبية. الحكم يخطئ مرة، لكن ليس 45 مرة".

واختتم: "أتذكر مباراة خسرناها من الأهلي مع فريق تحت 17 عامًا، والمدرب واللاعبون قالوا: الحكم. فذهبت إلى كابتن حسن حلمي زامورا، وقلت له ما حدث، فأخبرني أنه كان حاضرًا اللقاء وخصم للمدرب، وإذا تكرر الأمر سيرحل، لأن اللاعبين لم يكونوا جيدين، ولا يجب أن يُعطَوا مبررًا".

