ملخص مباراة الأهلي وبتروجيت بالدوري المصري

متابعة: محمد عبدالهادي

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام متابعة لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وبتروجيت المقامة ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري.

خط الوسط: أليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر.

تشكيل بتروجت ضد الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أدهم حامد، توفيق محمد

خط الوسط: محمد علي، مصطفى الجمل، محمد دودو

خط الهجوم: مصطفى البدري، حامد حمدان، سيكو سونكو

لحظة بلحظة مباراة الأهلي وبتروجيت

الدقيقة 1.. انطلاق المباراة

الدقيقة 5.. ضط واستحواذ من قبل لاعبو الأهلي

الدقيقة 8.. سقوط ياسر إبراهيم وتوقف المباراة لمعالجته

الدقيقة 11.. هدف أول لبتروجيت عن طريق حامد حمدان

الدقيقة 18.. بطاقة صفراء على طاهر محمد طاهر

الدقيقة 24.. لاعب بتروجين محمد عكاشة يحصل علي بطاقة صفراء.

الدقيقة 25.. هجوم مكثف من لاعبو الأهلي لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 26.. تسلل على محمود تريزيجيه لاعب الأهلي

الدقيقة 28.. تمريرات ومحاولات من الأهلي لتسجيل التعادل

الدقيقة 34.. ركنية للأهلي ودفاعات بتروجيت تتصدي لتسديدة قوية

الدقيقة 41.. خطأ لصالح طاهر محم طاهر

الدقيقة 43.. كرة خطيرة لصالح بتروجيت ولكن دفاعات الأهلي تتصدي

الدقيقة 44.. القائم ينقذ هدف محقق للأهلي بعد تسديدة صاروخية من تريزيجيه.

الدقيقة 45.. الحكم يحتسب 5 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 45+5.. نهاية الشوط الأول بتأخر الأهلي بهدف نظيف

الدقيقة 46.. انطلاق الشوط الثاني من مباراة الأهلي وبتروجيت.

الدقيقة 47.. عمر صلاح حارس بتروحيت ينقذ هدف محقق للأهلي

الدقيقة 53.. ضعط متواصل من لاعبو الأهلي

الدقيقة 60.. الأهلي يسجل هدف التعادل عن طريق جراديشار

الدقيقة 70.. تسديدة قوية من ياسر إبراهيم ترتطم في حامد حمدان

الدقيقة 79.. ضغط متواصل من لاعبو الأهلي لتسجيل هدف التقدم

الدقيقة 90.. الحكم يحتسب 9 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

الدقيقة 90+4.. هجمة خطيرة للاعبو بتروجيت وتسديدة خارج المرمي.

الدقيقة 90+9 نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1