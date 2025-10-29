مباريات الأمس
إعلان

"مصر مليانة مدربين".. رد ناري من الرابطة على تهديد حلمي طولان

كتب : محمد خيري

11:19 ص 29/10/2025

حلمي طولان

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار الرابطة هو عدم تأجيل مباراة وهذا موضوع محسوم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "القرارات بشأن عدم تأجيل أي مباراة تم اتخاذه بمعرفة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ولا اعتقد انه سيوافق على تأجيل أي مباراة".

وتابع: "حلمي طولان وافق أنه يمسك منتخب مصر الثاني بالشروط اللي موجودة، وأعتقد أنه هيكمل، بردو بنفس الشروط، رغم تهديده بالرحيل، وفيه مدربين يتمنوا يتدربوا المنتخب الثاني".

واختتم تصريحاته: "لو كابتن حلمي فضل مصر على الرحيل مفيش مشاكل يمشي ومصر مليانه مدربين ودي خدمة وطنية".

