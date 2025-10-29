"مصر مليانة مدربين".. رد ناري من الرابطة على تهديد حلمي طولان

أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار الرابطة هو عدم تأجيل مباراة وهذا موضوع محسوم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "القرارات بشأن عدم تأجيل أي مباراة تم اتخاذه بمعرفة المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة ولا اعتقد انه سيوافق على تأجيل أي مباراة".

وتابع: "حلمي طولان وافق أنه يمسك منتخب مصر الثاني بالشروط اللي موجودة، وأعتقد أنه هيكمل، بردو بنفس الشروط، رغم تهديده بالرحيل، وفيه مدربين يتمنوا يتدربوا المنتخب الثاني".

واختتم تصريحاته: "لو كابتن حلمي فضل مصر على الرحيل مفيش مشاكل يمشي ومصر مليانه مدربين ودي خدمة وطنية".