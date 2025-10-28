مباريات الأمس
"اللي يحتاجه الأهلي".. موقف طريف بين مالك وادي دجلة ونادر شوقي بسبب زيزو

كتب : هند عواد

10:45 م 28/10/2025

أحمد سيد زيزو

كتبت-هند عواد:

جمع ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة ووكيل اللاعبين نادر شوقي، موقفا طريفا، بسبب زياد أسامة لاعب الأول.

وسجل زياد أسامة لاعب وادي دجلة الشاب، هدف فوز فريقه على الاتحاد السكندري، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الثانية عشر من الدوري المصري.

ونشر ماجد سامي مقطع فيديو لهدف زياد أسامة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "هو ده بقا زيزو".

وعلق نادر شوقي على المنشور، وكتب: "أهلا زيزو"، ورد عليه ماجد سامي: "اوعى"، ليرد شوقي مازحا: "تعرف عني كده"، ليرد مالك وادي دجلة: "أعرف عنك إن اللي يحتاجه الأهلي يحرم على الجامع".

وكان نادر شوقي سببا في انتقال أحمد سيد زيزو من الزمالك إلى الأهلي، وقال في "بودكاست فنجان شاي": "الزمالك ساعدني في انتقاله إلى الأهلي، وحصلت على عمولتي من الصفقة، لكنني لست وكيله".

اقرأ أيضًا:

"تركيزنا على السوبر".. على ماهر يكشف حقيقة رحيله من سيراميكا كليوباترا

هل يرحل أرني سلوت عن ليفربول؟.. فابريزيو رومانو يرد

