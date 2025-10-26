"تُقل مزمن".. الغندور يكشف تطورات إصابة زيزو بعد غيابه عن الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الأهلي، بعد غيابه عن مواجهة إيجل نوار البوروندي أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد انتصر مساء أمس السبت، على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 1-0 في بوروندي، ليحسم الفريق الأحمر تأهله إلى دور المجموعات للمرة الـ11 على التوالي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زيزو بيعاني من تُقل مزمن في العضلة الخلفية وده سبب غيابه عن مباراة الإياب أمام إيجل نوار".

ولم يشارك زيزو في هذه المباراة، وظل على دكة البدلاء من البداية حتى النهاية، خشية من تفاقم إصابته.