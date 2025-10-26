مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أفريقيا

التأمين الإثيوبي

- -
18:00

بيراميدز

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
21:00

الاتحاد الليبي

جميع المباريات

إعلان

"تُقل مزمن".. الغندور يكشف تطورات إصابة زيزو بعد غيابه عن الأهلي

كتب : محمد خيري

04:19 م 26/10/2025

الإعلامي خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، إصابة أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الأهلي، بعد غيابه عن مواجهة إيجل نوار البوروندي أمس في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد انتصر مساء أمس السبت، على إيجل نوار البوروندي بنتيجة 1-0 في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بهدف سجله عمر كمال عبد الواحد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 1-0 في بوروندي، ليحسم الفريق الأحمر تأهله إلى دور المجموعات للمرة الـ11 على التوالي.

وكتب "الغندور" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "زيزو بيعاني من تُقل مزمن في العضلة الخلفية وده سبب غيابه عن مباراة الإياب أمام إيجل نوار".

ولم يشارك زيزو في هذه المباراة، وظل على دكة البدلاء من البداية حتى النهاية، خشية من تفاقم إصابته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور إصابة زيزو الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"رموه في الترعة؟".. حقيقة اعتداء الأهالي على نائب سابق بالبحيرة
فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال
جريمة تهز فيصل.. مأساة طفلة نامت بجوار شقيقها المقتول ولم تستيقظ
يوم افتتاح المتحف الكبير.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
كيف تحمي حساباتك من السطو أو الاختراق؟ 9 نصائح من البنك الأهلي